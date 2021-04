Ook Stefanos Tsitsipas laat zich verrassen in Miami, Barty - Andreescu is de vrouwenfinale

De Miami Open blijft voor beklijvende wedstrijden zorgen. Bij de mannen ligt ook Stefanos Tsitispas eruit in de kwartfinale, nadat dit ook al het eindstation werd voor Daniil Medvedev. De Pool Hurkacz had een enorm goeie dag en stuurde Tsitsipas huiswaarts. Bij de dames ligt de finale al vast.

Na de nederlaag van Medvedev tegen Bautista Agut lag er een kans voor Tsitsipas om in Miami de toernooiwinst te pakken. Daar komt niets van in huis, want Tsitsipas mispakte zich na een nochtans sterke eerste set aan Hurkacz. Tsitsipas leidde met een set een een break toen de ommekeer in deze wedstrijd werd ingezet. Hurkacz ging in set twee van 0-2 naar 2-2 en had vanaf dan de bovenhand.

In de beslissende derde set zat het nog in een klein hoekje, maar Hurkacz stond er op de belangrijke momenten. Zo viel de enige break zijn kant op. Hurkacz wipte zo Tsitsipas uit het toernooi met 2-6, 6-3 en 6-4. De volgende tegenstander is de Rus Rublev. De andere halve finale gaat tussen Bautista Agut en Sinner.

BARTY VLOT EN ANDREESCU MOEIZAAM NAAR FINALE

Bij de dames was Barty - Svitolina een echte topaffiche in de halve finales. Eentje die de verwachtingen niet echt kon invullen, omdat de overmacht van Barty simpelweg te groot was. De Australische zegevierde met tweemaal 6-3. In Andreescu - Sakkari was de spanning wel te snijden. Andreescu won set één na twee setballen te hebben gered en was ook in set drie de beste in een tiebreak. Eindstand: 7-6 (9/7), 3-6 en 7-6 (7/4).