Tennisser krijgt schorsing van maar liefst 14 (!) jaar opgelegd

De Venezolaanse tennisser Robert Maytin heeft vandaag een schorsing van maar liefst veertien jaar opgelegd gekregen.

De 32-jarige Maytin werd door het International Tennis Integrity Agency (ITIA) voor veertien jaar geschorst. Hij moet ook een boete van 100.000 dollar betalen. Daarvan is 75.000 euro voorwaardelijk.

In 2017 en 2018 heeft Maytin verschillende inbreuken op het anticorruptieprogramma gepleegd. De schorsing gaat in vanaf 29 maart 2021. Hij kan in die veertien jaar niet als speler of coach aan de slag en mag op geen enkel tennisevent aanwezig zijn.