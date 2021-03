Miami Open: geen makkelijke opgave voor Ashleigh Barty, Naomi Osaka krijgt haalbare kaart

De kwartfinales van de Miami Open zijn bekend. Daarin zal Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, het moeten opnemen tegen Sabalenka, de nummer 8 van de wereld. Naomi Osaka, die Elise Mertens heeft uitgeschakeld, speelt dan weer tegen de Griekse Sakkari.

Met Ashleigh Barty zit de nummer één van de wereld nog steeds in het toernooi van Miami. In de kwartfinales krijgt ze een andere speler uit de top 10 tegenover zich, want ze speelt tegen Sabalenka, de nummer acht van de wereld.

Naomi Osaka, de grote concurrente van Barty voor toernooiwinst, speelt dan weer tegen Sakkari, de nummer 25 van de wereld. De andere kwartfinales zijn Sevastova tegen Svitolina en Andreescu tegen Sorribes Tormo.