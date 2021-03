Elise Mertens kampt met schouderproblemen en is uitgeschakeld in Miami na nederlaag tegen Naomi Osaka

De vierde ronde in Miami is het eindstation van Elise Mertens. Onze landgenote verloor namelijk in twee sets van Naomi Osaka. Het werd 3-6 en 3-6. In de tweede set moest Mertens medisch bijgestaan worden omdat ze problemen had aan de schouder.

Elise Mertens, de nummer 17 van de wereld, had het in de eerste set knap lastig tegen Naomi Osaka, de nummer 2 van de wereld. De Japanse dicteerde de wet en Mertens kon er niet veel tegenover zetten. De eerste set ging dan ook naar Osaka met 3-6. In de tweede set kon Mertens wel goed aansluiten in het begin, maar dan moest ze even geholpen worden door een probleem aan de schouder. Osaka profiteerde er daarna optimaal van en zette ook de tweede set met 3-6 op haar naam. Mertens is dus uitgeschakeld.