Elise Mertens had te veel last van borstspier tijdens wedstrijd tegen Naomi Osaka: "Vooral bij opslag was impact groot"

Elise Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales op de Miami Open. Ze verloor in de vierde ronde van Naomi Osaka, de nummer twee van de wereld, in twee sets: 3-6 en 3-6.

Elise Mertens moest in de tweede set verzorgd worden. Onze landgenote had te veel last van haar borstspier. "Ik heb een nieuwe last aan deze spier. Vooral tijdens de opslag zorgde het voor problemen en je hebt tegen Osaka juist een goede opslag nodig", legde Mertens uit bij Sporza. Het is echter nog niet duidelijk wat het nieuwe probleem is aan de borstspier. "Ik denk dat het om een overbelasting gaat. Het is nu zaak om mij te verzorgen en goed te herstellen. Ik hoop dat ik kan deelnemen aan het graveltoernooi van Charleston volgende week", aldus Mertens.