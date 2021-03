Ashleigh Barty is voormalige dubbelpartner van Mertens in drie sets de baas en zit bij laatste vier in Miami

Ashleigh Barty kan het thuisfront er weer van op de hoogte brengen dat ze in Miami opnieuw in de halve finales zit. De Australische is titelverdedigster op de Miami Open en houdt haar kansen op een nieuwe titel voorlopig gaaf. Ook al moest ze daarvoor Sabalenka uitschakelen.

Aryna Sabalenka is uiteraard de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens. Omdat Sabalenka zich puur wil focussen op het enkelspel, kwam aan hun samenwerking een einde. Met het halen van de kwartfinales deed Sabalenka het ook prima in Miami. Barty uitschakelen was wel iets te hoog gegrepen. Vooral omdat Barty er stond op de belangrijke momenten. Bij 2-3 drie breakballen redden en bij 4-4 dan wel toeslaan op de service van de tegenstandster: Barty kreeg het voor mekaar. Bij 3-4 in de tweede set wist ze zich nog eens uit de problemen te werken. De tiebreak ging dan wel naar Sabalenka, die haar eerste setbal meteen benutte. BARTY GEEFT GEEN KRIMP NA SETVERLIES Een tikje toch voor Barty. Die gaf echter geen krimp en verhoogde haar spelniveau nog. Sabalenka ging mee tot 3-3 in de derde set, maar was er nadien aan voor de moeite. Met 6-4, 6-7 (5/7) en 6-3 schaarde Barty zich bij de laatste vier.

