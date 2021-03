Andy Murray overweegt opmerkelijke ambities in andere sporten na zijn tenniscarrière

De interesse van Andy Murray in sport reikt veel verder dan het tennis. Ondanks het blessureleed dat zijn carrière al in gevaar bracht, is Murray anno 2021 nog altijd actief tennisspeler. Wel heeft hij al nagedacht over wat hij na zijn carrière kan doen.

In een gesprek met Gentlemen's Journal deed Murray een aantal opvallende uitspraken. Eens hij zijn tennisracket opbergt, zou hij zich wel eens in de golfwereld kunnen wagen. "Ik hou echt van golf. Het zou geweldig zijn om uit te groeien tot caddie en in nauw contact te komen met topgolfers." Andy Murray denkt dat hij met zijn ervaring in het tennis sommige golfers zeker kan helpen. "Ik zie raakvlakken op het mentale gebied tussen tennis en golf. Het kan zeker interessant zijn om golfers daarin bij te staan", aldus de drievoudig grandslamwinnaar. Al hoeft niet perse golf zijn nieuwe sport te worden eens hij stopt met tennissen. Het kan ook de richting van het voetbal uitgaan. "Diploma's behalen als voetbalcoach zou zeker de moeite zijn", klinkt het. De vraag is hoe lang Murray zijn tenniscarrière nog kan rekken. Ook wat dat betreft heeft hij nog altijd ambitie. Recent liet Murray optekenen nog altijd te geloven dat hij op Wimbledon mee kan doen voor eindwinst.