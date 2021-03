Jonge Belgische tennisser maakt heel wat indruk en stijgt opnieuw heel wat plaatsen op de ATP-Ranking: "Mijn doel is al gelukt"

Zizou Bergs is zich aan het opwerken in de tenniswereld. Onze jonge landgenoot won het voorbije weekend zijn tweede Challengertitel op een maand tijd. Daardoor stijgt hij nu naar de 262e plaats op de ATP-Ranking.

Zizou Bergs is in 2021 niet te stoppen. Zo won hij al 19 van zijn 24 wedstrijden dit jaar. Het voorbije weekend zette hij in Rijsel zijn tweede Challengertitel op een maand tijd op zijn naam. Daardoor zal hij opnieuw heel wat plaatsen stijgen op de ATP-Ranking.

Zo wordt hij nu de nummer 262 van de wereld. "Mijn doel voor 2021 is eigenlijk nu al gelukt, want ik wilde de top 250 halen. Het is te gek voor woorden dat ik nu al twee Challengertitels op mijn naam heb geschreven, maar ik mag zeker geen stappen overslaan. Ik moet mij blijven ontwikkelen", aldus Bergs en staat te lezen bij Sporza.