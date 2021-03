Elise Mertens heeft een nieuwe dubbelpartner voor de rest van het jaar

Elise Mertens heeft een nieuwe dubbelpartner. Ze gaat voor de rest van het jaar samenwerken met Hsieh Su-Wei. Zij is de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, terwijl Mertens de nummer 2 van de wereld is.

Volgens Sporza gaat Elise Mertens dubbelen met Hsieh Su-Wei. Hiervoor werkte ze samen met Aryna Sabalenka, maar aan die samenwerking komt een einde aangezien ze samen de Australian Open hebben gewonnen.

Hsieh Su-Wei is uit Taiwan en is een sterke dubbelspeelster, want ze is de nummer drie van de wereld in het dubbelspel. Elise Mertens zelf is de nummer twee van de wereld in het dubbelspel.