Ashleigh Barty door naar kwartfinales in Miami na spannende wedstrijd tegen Victoria Azarenka

Ashleigh Barty heeft zich in Miami geplaatst voor de kwartfinales. In de vierde ronde nam ze het op tegen Victoria Azarenka en de nummer één van de wereld haalde het na drie sets: 6-1, 1-6 en 6-2.

Op de Miami Open stond Ashleigh Barty deze avond tegenover Victoria Azarenka in de vierde ronde. Ashleigh Barty begon uitstekend aan de wedstrijd en de Australische haalde de eerste set vlot binnen met 6-1.

Toch kon Victoria Azarenka in de tweede set verrassen, want Barty had het knap lastig. Azarenka zette de bordjes opnieuw gelijk met 1-6. De derde set was dus beslissend en daarin haalde Barty het uiteindelijk met 6-2. De nummer 1 van de wereld heeft zich zo geplaatst voor de kwartfinales.