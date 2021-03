Zizou Bergs schrijft nog een Challengertitel op zijn naam

In het Franse Lille heeft Zizou Bergs het Challengertoernooi gewonnen. In de finale won hij van de Fransman Barrère.

Zizou Bergs is de nummer 329 op de ATP-lijst. In de finale van het Challengertoernooi in het Franse Lille won de 21-jarige Belg die via de kwalificaties het toernooi haalde van de Fransman Barrère.

Barrère, het nummer 117 van de wereld, verloor in net geen 2 uur met 4-6, 6-1 en 7-6 van onze landgenoot.

Bergs verkeert in topvorm deze maand. Hij won begin deze maand in het Russische Sint-Petersburg zijn eerste Challenger.