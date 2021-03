Elise Mertens wint driesetter in Miami en dwingt ontmoeting met Osaka af

Het avontuur van Elise Mertens in Miami zit er nog niet op. Integendeel, ze krijgt nu nog de kans om zich te meten met de absolute wereldtop. In haar volgende wedstrijd treft ze niemand minder dan de Japanse Naomi Osaka.

Mertens moest wel eerst de Estse Anett Kontaveit opzij zetten. Onze landgenoten begon uitstekend aan haar opgave. Bij 4-1 zag het er al goed uit voor haar. Enkele spelletjes later stond het 6-2 en was de eerste set binnen.

Daarmee was ze echter nog niet zeker van haar plek in de achtste finales. Toen de eerste spelletjes van de tweede set de andere kant op gingen, liet Mertens het wat op zijn beloop. Plots lukte er niets meer voor de Belgische. Gevolg was wel dat Kontaveit haar een bagel aansmeerde.

OPNIEUW ECHTE MERTENS IN DERDE SET

In die derde set stond Mertens er dan wel van in het beginen was ze klaar om haar tegenstandster aan te pakken. Kortom, het was weer de echte Elise Mertens die we te zien kregen. Dat vertaalde zich ook in de cijfers. Mertens won met 6-2, 0-6 en 6-2. Volgende opponente in Miami: Naomi Osaka.