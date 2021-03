Drievoudig grandslamwinnaar Stanislas Wawrinka heeft een operatie ondergaan

Stanislas Wawrinka is onder het mes gegaan. De Zwitser heeft de laatste jaren zijn deel van de pech al gehad op vlak van blessureleed en ook 2021 verloopt voor hem op dat vlak niet vlekkeloos. Hij staat voor onbepaalde tijd aan de kant.

Wawrinka laat weten dat hij al enige tijd last ondervindt aan zijn linkervoet. Daarom heeft de topspeler van weleer besloten een kleine operatieve ingreep te laten uitvoeren. Die ingreep is reeds uitgevoerd en alles is goed verlopen.

Uiteraard zal Wawrinka nu wel weer een tijdje aan de kant staan en geen toernooien kunnen spelen. Hoe lang dat herstel zal duren is nog niet bekend. Wawrinka zegt al uit te kijken naar het moment waarop hij de trainingen opnieuw kan hervatten.

Wawrinka is een ex-winnaar van zowel de Australian Open, Roland Garros als de US Open. De laatste seizoenen heeft hij echter moeite om nog zijn beste niveau te halen. Zijn laatste drie wedstrijden eindigden op een nederlaag. Wawrinka is het huidig nummer 21 van de wereld.