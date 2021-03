'Lucky loser' Kirsten Flipkens moet de duimen leggen tegen voormalig Roland Garros-winnares

Kirsten Flipkens is op de Miami Open dan toch in actie mogen komen op het hoofdtoernooi. Verder dan de eerste ronde is ze wel niet geraakt. Wel wist Flipkens een set te winnen tegen Jelena Ostapenko, maar het is de Letse die doorgaat.

Flipkens verloor in Miami haar tweede kwalificatiematch. Als 'lucky loser' kwam ze alsnog op de hoofdtabel terecht. Ze werd gekoppeld aan Ostapenko als tegenstandster, de Roland Garros-winnares van 2017. In Miami dient er echter op hardcourt gespeeld te worden. Even uitkijken dus hoe het zou uitdraaien, maar bij Ostapenko was er geen getalm te bespeuren. Ze ging met de eerste vier games aan de haal en liet de eerste set niet meer uit handen glippen. Flipkens kwam in de tweede set wel 1-3 voor. Die voorsprong moest ze onmiddellijk meer inleveren. De beslissing van de set zou pas aan het einde vallen. Flipkens benutte haar tweede setbal en dwong een derde set af. OSTAPENKO STEEKT TANDJE BIJ Daarin stak Ostapenko een tandje bij. Het derde spel van de set - zeer felbevochten - ging haar richting uit en dat was een tik waar Flipkens niet meer van zou herstellen. Ostapenko hield nadien de touwtjes stevig in handen en won met 6-2, 5-7 en 6-3.

