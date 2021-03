Zelfde lot voor Greet Minnen als voor Flipkens: niet naar het hoofdtoernooi van Miami Open

Voor Greet Minnen stopt het op de Miami Open al in de kwalificaties. Doorstoten naar het hoofdtoernooi zat er voor haar niet in. Hiervoor bleek haar opponente in de tweede kwalificatieronde te sterk. De 19-jarige Hailey Baptiste toonde haar potentieel.

Baptiste is de nummer 236 op de WTA-ranking, minder de nummer 112. Dat doet er uiteraard allemaal niet veel toe zodra die eerste bal geslagen wordt. Baptiste toonde heel wat in haar mars te hebben en had ook de wind in de zeilen na een prima start. De eerste drie spelletjes waren voor haar. Hoezeer ze ook probeerde, dat kon Minnen niet meer recht trekken in die eerste set. Die marge van drie games bleef op het scorebord. In de tweede set bleef de spanning langer intact. Bij 4-3 kon alles nog, maar Baptiste kon op het einde dan toch definitief afstand nemen. De Amerikaanse haalde het met 6-3 en 6-4. Greet Minnen pakt zo naast een plek op de hoofdtabel van de Miami Open.