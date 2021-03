Kirsten Flipkens stuit op Spaanse en kan zich niet plaatsen voor hoofdtabel in Miami

In de Miami Open, het grootste toernooi na de Grand Slams, is er voor Kirsten Flipkens op de hoofdtabel geen plaats. Flipkens heeft haar tweede kwalificatiematch verloren. De Spaanse Aliona Bolsova is in twee sets te sterk gebleken.

Flipkens had in haar eerste kwalificatiematch de Amerikaanse Osuigwe geklopt. Bolsova nam ook de maat van de Amerikaanse: zij was te sterk voor de ervaren Coco Vandeweghe. Mogelijk was dat al een signaal, al staat Flipkens (WTA-94) iets hoger op de wereldranglijst dan Bolsova (WTA-109).

De wedstrijd duurde 1 uur en 18 minuten. In de twee sets was Bolsova net wat sterker dan Flipkens. In de eerste set kwam onze landgenote nog vier keer op het scorebord, in set twee pakte ze drie spelletjes. Onvoldoende dus om een overwinning te boeken. Die was met 6-4 en 6-3 voor Bolsova. Met Greet Minnen kan er nog altijd wel een Belgische bijkomen op de hoofdtabel.