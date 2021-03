Nu ook bij de vrouwen grote naam die past: Serena Williams komt deze week niet in actie

Serena Williams is de volgende grote naam die afzegt voor een toernooi dat deze week van start gaat. Tot dusver was het vooral het mannentoernooi in Miami dat hieronder te lijden had. Nu dus ook het dames enkelspel met het forfait van Serena Williams.

De nummer 7 van de wereld stond aanvankelijk wel op de deelnemerslijst van de Miami Open. Williams laat weten dat ze toch niet zal meedoen omdat ze nog aan het herstellen is van een tandheelkundige operatie die ze recent liet uitvoeren. Williams neemt hiervoor haar tijd en zal deze week niet op de baan staan. BELANGRIJK TOERNOOI Na die vier grandslamtoernooien is de Miami Open het belangrijkste toernooi op de kalender, maar dat zal dus zonder Serena Williams moeten doorgaan. Eerder paste ook Kim Clijsters al omdat ze meer training nodig heeft om competitief te zijn. Bij de mannen gingen de wereldtoppers Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer oorspronkelijk allemaal meedoen. Eén voor één zegden ze echter af wegens verscheidene redenen.