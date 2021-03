🎥 18-jarig talent verovert met overtuiging haar allereerste WTA-titel

Er duikt weer een nieuw talent op waar we de komende jaren nog vaak over gaan spreken. Haar naam: Leylah Annie Fernandez. Deze 18-jarige Canadese was de voorbije week actief in het Mexicaanse Monterrey en veroverde daar haar eerste WTA-titel.

In de finale moest Fernandez de Zwitserse Golubic bekampen en dat liep van een leien dakje. Voornamelijk het wedstrijdbegin sprak boekdelen: na een fel betwist openingsspel raasde Fernandez er vandoor. De eerste vijf games waren allemaal voor haar. Uiteraard was de eerste set zo ook meteen beslist. De tweede set verliep veel meer gelijkopgaand. Fernandez wilde uiteraard wel setverlies vermijden en ging met het einde van set twee in zicht de druk opvoeren. Haar tegenstandster kraakte, waarna Fernandez kon uitserveren en met 6-1 en 6-4 de winst op zak stak. ✨ First WTA title ✨@leylahfernandez secures the title 🏆 with a 6-1, 6-4, win over Golubic!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/Tnt7C2RhZ3 — wta (@WTA) March 22, 2021 Een eerste titel dus voor Fernandez maar naar alle verwachtingen is het zeker niet haar laatste. Golubic moet zich troosten met de status van verliezend finaliste in Monterrey.