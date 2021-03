Nummer 61 van de wereld zet WTA-toernooi Sint-Petersburg op haar naam na opgave tegenstander

Daria Kasatkina heeft vandaag het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar nam gezet. De 23-jarige Russin haalde het in de finale van Margarita Gasparyan. De eerste set werd 6-3 en in de tweede set moest Gasparyan bij een 2-1 achterstand opgeven.

Het was een volledige Russische finale in Sint-Petersburg. Daria Kasatkina, de nummer 61 van de wereld, stond tegenover Margarita Gasparyan, de nummer 126 van de wereld. Kasatkina was dus de grote favoriete en ze haalde de eerste set ook binnen met 6-3.

In de tweede set stond Kasatkina 2-1 voor, maar Gasparyan kon niet meer verder door een blessure. Zo heeft de 23-jarige Kasatkina het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam gezet en het is de vierde WTA-titel in haar carrière.