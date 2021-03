Alexander Zverev klopt nummer 5 van de wereld en is de primus in het Mexicaanse Acapulco

Met Alexander Zverev heeft het ATP-toernooi van Acapulco een mooie winnaar gekregen. Dat kon ook niet anders, want de finale leverde een mooie affiche op. Zverev, de nummer 7 van de wereld, speelde tegen Stefanos Tsitsipas, de nummer 5 van de wereld.

Het was Tsitsipas die de beste start kende en de eerste drie spelletjes voor zijn rekening nam. Zverev schoot nadien wakker en zette de scheve situatie in de eerste set nog knap recht. Via vijf gewonnen spelletjes op rij ging het van 1-4 naar 6-4.

Tsitsipas moest zich dus herpakken, zeker op de eigen opslag. Op dat gebied bleef de Griek wel vaak onder druk staan, maar in set twee wist hij zich meerdere malen uit een hachelijke situatie te redden. Zo was er toch een tiebreak nodig.

ZVEREV MAAKT HET AF IN DE TIEBREAK

Bij 2-2 in de tiebreak scoorde Zverev vier punten op rij en dat was de definitieve beslissing in deze wedstrijd. Zverev wist in twee sets af te rekenen met Tsitsipas. Het werd 6-4 en 7-6 (7/3). Voor de Duitser is het zijn veertiende titel op de ATP Tour.