Miami Open volledig onthoofd: met Djokovic zegt opnieuw een grote naam af

Zowel Djokovic, Federer als Nadal zouden aanvankelijk naar Miami afzakken. Het toernooi strikte dus de volledige 'Grote Drie', hoewel daar op de wereldranglijst geen sprake meer van is nu Medvedev is opgerukt naar de tweede plaats.

Miami zag de drie grootste namen uit de mannelijke tenniswereld één voor één afhaken. Nadal omdat hij zijn rug wil laten genezen. Federer omdat hij meer training nodig heeft om weer zijn niveau te halen. En nu Djokovic, die door de huidige maatregelen ten opzichte van Covid-19 verkiest om thuis te blijven.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!