Australian Open-revelatie heeft in Dubai winst te pakken, Tsitsipas-Zverev mooie affiche in Acapulco

Een sprookje van op de Australian Open heeft een mooi vervolg gekregen in Dubai. In Melbourne deed Aslan Karatsev op zijn 27ste voor het eerst mee aan op een Grand Slam. Hij schopte het prompt tot de halve finales en heeft nu voor het eerst een toernooi gewonnen.

De Rus had in Dubai in de halve finales zijn landgenoot Rublev, tevens het tweede reekshoofd, uitgeschakeld en stond in een verrassende finale tegenover Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan had weinig in te brengen tegen Karatsev. Die begon met de eerste drie games naar zijn hand te zetten en nadien was het voor Harris vooral alle zeilen bijzetten om de schade te beperken.

In set twee was er opnieuw die gedroomde start voor Karatsev. Eén keer moest hij een breakbal wegwerken om een comeback van Harris te verijdelen. Nadien deed Karatsev er toch die tweede break bij die voor de verlossing zorgde. Met 6-3 en 6-2 pakte hij overtuigend de titel.

RUSSINNEN BOVEN IN SINT-PETERSBURG

In Acapulco moet de finale nog gespeeld worden en daar krijgen ze met Tsitsipas - Zverev een hele mooie affiche. Nog in Mexico moeten de halve finales nog afgewerkt worden op WTA Monterrey. In Sint-Petersburg zijn de vrouwen aan zet. De finale gaat daar tussen twee Russinnen, Margarita Gasparyan en Daria Kasatkina.