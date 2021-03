Padel strikt voor het eerst hoofdpartner in Vlaanderen met overeenkomst van drie jaar

Padel zit in de lift, het is zelfs in coronatijden erg populair gebleven. Het vinden van een hoofdpartner is een nieuwe stap om de hype verder uit te bouwen. Die titelpartner is nu gevonden in CUPRA, het sportief getinte merk van de Volkswagen-groep.

Het automerk is al langer verbonden aan de padelsport, met onder andere een partnership met de World Padel Tour. Het heeft nu ook een overeenkomst van drie jaar gesloten met Padel by Tennis Vlaanderen. CUPRA zal zo zijn naam verbinden aan meerdere toernooien en projecten. HIPPE EN SOCIALE SPORT "Padel in Vlaanderen heeft de voorbije jaren een forse en ongeziene opmars gemaakt naar aantal clubs, spelers, terreinen en populariteit toe. Padel staat dan ook gekend als een hippe, jonge en vooral hele leuke, sociale sport. Daarom zijn wij héél tevreden om het even dynamische automerk CUPRA te mogen verwelkomen als partner", zegt Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen. "CUPRA’s internationale ervaring en toewijding aan padel zijn ongeëvenaard en geven een extra meerwaarde aan dit partnership", gaat Kooken verheugd verder. "We kijken er dan ook naar uit om samen CUPRA Start to Padel, de CUPRA Padel Tour & CUPRA Padel Masters naar een nog hoger niveau te tillen."