Jammerlijke exits: Minnen staakt strijd met zeker zege binnen handbereik in dubbel, Coppejans niet verder in enkelspel

Greet Minnen is toch nog niet helemaal hersteld van het maagvirus dat ze recent opliep. In het dubbel was ze in Monterrey actief aan de zijde van de Amerikaanse Neel. Ze leken op weg naar de overwinning, maar Minnen gaf op. In Santiago verloor Kimmer Coppejans in het enkelspel.

Twee jammerlijke Belgische uitschakelingen dus, met elk hun verhaal. De Argentijnse Podoroska en de Russische Blinkova waren de tegenstandsters van Minnen en Neel in de kwartfinales van WTA Monterrey. Bij 3-3 namen Minnen en Neel voor het eerst afstand. Podoroska en Blinkova kwamen wel nog terug, waarna Minnen en haar dubbelpartner alsnog met de eerste set aan de haal gingen. Alles leek naar wens te gaan, want in set twee duwden ze ook meteen door. Minnen en Neel liepen 3-0 en 4-1 uit. Minnen zag het nadien toch niet zitten om nog verder te spelen, vermoedelijk speelde het maagvirus weer op. Zo kregen Podoroska en Blinkova een halve finale cadeau. ZELFDE SCENARIO VOOR COPPEJANS IN BEIDE SETS Op de challenger van Santiago is het voor Kimmer Coppejans geen kwartfinale geworden. Onze landgenoot had Luz wel met 6-3 en 6-1 wandelen gestuurd. In de achtste finales was Barrios Vera net te sterk. Het was een wedstrijd met veel breakpunten, maar slechts twee breaks. Aan het einde van elke set viel er eentje te noteren, telkens in het voordeel van de Chileen. Zo werd het tweemaal 6-4.