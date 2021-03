David Goffin teleurgesteld na nieuwe nederlaag: "Het is hier moeilijk spelen"

In de tweede ronde ging David Goffin in Dubai met 6-3 en 7-6 onderuit tegen de Japanner Kei Nishikori.

De teleurstelling was opnieuw groot bij Goffin. “Ik kwam altijd te laat, holde constant achter de feiten aan”, zei Goffin aan Het Nieuwsblad. “De ondergrond is hier erg snel en Nishikori is één van de snelste spelers in het circuit.”

Goffin kwam in het stuk eigenlijk niet echt voor, ook al dwong hij een tiebreak af. “Ik kon niet volgen, had moeite om de juiste timing te vinden. Hij blies me op. In de tweede set probeerde ik agressiever te zijn, de controle over te nemen. Soms lukte dat, maar het volstond niet. In de tiebreak stond hij al na tien seconden 4-0 voor. Uiteindelijk was hij gewoon beter dan ik.”

Dat noopte hem de nodige conclusies te trekken in een zoeken naar een reden voor zijn zwakke prestaties in het Midden-Oosten. “Nu weet ik weer waarom ik vroeger niet naar hier kwam. Het is hier voor mij moeilijk spelen. Het gaat zo snel dat het lastig is de bal onder controle te houden. Het is dag en nacht verschil met Montpellier. Als ik dan ook nog tegenover iemand als Nishikori sta, kan ik het wel schudden. Voordeel is dat ik nu wat meer tijd heb om te rusten en me voor te bereiden op Miami.”