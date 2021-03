"Zitten momenteel alleen maar met extra vraagtekens" en "Wat motiveert haar nog?"

Kim Clijsters werd in oktober geopereerd en zal daardoor niet in actie komen in Miami en Charleston, vanwege onvoldoende fit. Rest de vraag: wat nu?

De operatie in oktober was een goedbewaard geheim, maar zondag sprak de Belgische tennisspeelster alsnog over de hele zaak in een mededeling.

Naast de operatie in oktober was er ook nog een covidbesmetting in januari, die voor wat oponthoud zorgde in het trainingsschema. Daardoor geen Miami en Charleston voor Clijsters.

"Welke last ze precies ondervindt en hoeveel pijn ze heeft, weten we niet. Is ze nog mobiel? Kan ze blijven trainen? We zitten momenteel alleen maar met extra vraagtekens omdat ze heel discreet wil zijn", aldus Dirk Gerlo bij Sporza.

"Begrijpelijk, maar ietwat vervelend voor de pers en voor haar fans. Wanneer maakt ze haar rentree? Wat motiveert haar nog? Een lichaam is als een elastiek, maar ook de sterkste elastiek kan eens knappen."