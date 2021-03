Rafael Nadal blijft kampen met problemen aan de rug en is er niet bij in Miami

Rafael Nadal zal er niet bij zijn op het tennistoernooi van Miami. De Spanjaard kampt met problemen aan de rug en moet dus verstek geven voor het Amerikaanse toernooi. Ook de voorbije weken liet hij door rugklachten al enkele toernooien schieten.

