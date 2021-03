Kirsten Flipkens niet door naar tweede ronde in Sint-Petersburg: nummer 69 van de wereld duidelijk te sterk voor onze landgenote

Kirsten Flipkens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi van Sint-Petersburg. Katerina Siniakova, de nummer 69 van de wereld, haalde het met 6-1 en 6-2.

Kirsten Flipkens is uitgeschakeld op het toernooi van Sint-Petersburg. Ze nam het op tegen Katerina Siniakova, de nummer 69 van de wereld, maar de Tsjechische was duidelijk een maatje te groot voor onze landgenote.

Zo haalde Katerina Siniakova het met 6-1 en 6-2 van Kirsten Flipkens. Een verrassende uitslag, want enkele maanden geleden was Flipkens nog te sterk voor Siniakova. De onderlinge tussenstand is nu 1-1.