David Goffin uitgeschakeld in de tweede ronde op het tennistoernooi van Dubai

Op het tennistoernooi in Dubai is David Goffin er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde. Hij speelde een goede wedstrijd tegen Kei Nishikori, maar de Japanner was met 6-3 en 7-6 (7/3) te sterk.

David Goffin was vrij in de eerste ronde op het tennistoernooi van Dubai, maar in de tweede ronde kreeg hij met de Japanner Kei Nishikori meteen een lastige tegenstander. Het werd al snel duidelijk dat Goffin het niet onder de markt ging krijgen, want Nishikori haalde de eerste set binnen met 6-3.

In de tweede set leek Nishikori last te hebben van een blessure en zo kwam Goffin opnieuw in de wedstrijd. Onze landgenoot sleepte er een tiebreak uit, maar daarin was Nishikori net te sterk (7-6(7/3)). Goffin is dus meteen uitgeschakeld in Dubai.