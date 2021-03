Medvedev gaat met tiende titel voorbij Nadal naar tweede plaats op ranking, Chileen viert in eigen land

Daniil Medvedev zet zijn opmars in het internationale tennis verder. Op de ranking is er al even geen sprake meer van een Grote Drie zoals we die vroeger kenden. Nu moet ook Nadal zijn plek afstaan aan Medvedev, nadat die het toernooi van Marseille won.

De Rus kwam in de finale tegenover de Fransman Herbert te staan. Die moest in de eerste set één keertje meer zijn service afstaan. Herbert zou wel de meeste kansen afdwingen in de tweede set. Die zou desalniettemin uitmonden in een tiebreak. Die zette Herbert met 4-7 naar zijn hand.

Hier had de wedstrijd kunnen kantelen, maar Medvedev liet het niet toe. Beide spelers waren baas op hun eigen opslag in set drie, tot Herbert moest serveren om in de wedstrijd te blijven. Plots liep het mis. Medvedev sloeg bij zijn eerste matchbal meteen toe en won met 6-4, 6-7 (4/7) en 6-4. Zo behaalde hij zijn tiende titel op de ATP Tour. Medvedev wipt op de ATP-wereldranglijst over Rafael Nadal en komt zo op de tweede plaats terecht.

OOK SPANNING IN SANTIAGO

Ook in Zuid-Amerika werd er getennist, in het Zuid-Amerikaanse Santiago namelijk. De finale van het graveltoernooi ging tussen Garín en Bagnis. Garín won verdiend de eerste set, Bagnis trok de stand gelijk door beter van start te gaan in de tiebreak van set twee. Garín gaf een 4-2-voorsprong in de beslissende set uit handen, maar won nadien alsnog. Eindstand: 6-4, 6-7(3/7) en 7-5.