Dan toch geen deelname in Miami en Charleston: Clijsters werd geopereerd en acht zichzelf onvoldoende fit

De 'Kimback' blijft een moeilijke kwestie. Kim Clijsters kondigde een week geleden aan dat ze in Miami en Charleston in actie zou komen. Dat zouden haar eerste twee toernooien worden dit jaar. Daar moet Clijsters nu toch weer op terugkomen.

Kim Clijsters geeft verstek voor de toernooien van Miami en Charleston en legt in een mededeling uit waarom. "In oktober werd ik geopereerd aan mijn rechterknie om de schade te herstellen die ik gedurende mijn carrière heb opgelopen en om de pijn te verminderen", verrast Clijsters. Die operatie was tot dusver een goed bewaard geheim gebleven.

"Zoals jullie gehoord hebben, had ik Covid in januari. Hoewel de symptomen mild waren, stuurde dit wel mijn trainingsschema in de war. Ik heb een paar weken van intensieve training achter de rug. Jammer genoeg sta ik nog niet waar ik moet staan om mij te kunnen meten met de besten", verklaart Clijsters het terugtrekken uit de toernooien van Miami en Charleston.

Wat zijn nu de volgende plannen? "Ik ga een behandeling ondergaan om de pijn te beheersen de komende drie-zes weken en ga dan met mijn team beslissen wat de volgende stap is."