Muguruza zet na het verslaan van Mertens de kers op de taart en viert grootste triomf sinds 2017

Garbiñe Muguruza had in de halve finales van het WTA-toernooi van Dubai van Elise Mertens de maat genomen. Recent was de Spaanse wel verliezend finaliste in Doha. Dat wilde ze niet nog een keer meemaken. Deze keer trok ze in de finale wel aan het langste eind.

Tegenstandster was Barbora Krejčíková, die het als niet-reekshoofd verrassend toch tot in de finale had geschopt. In de eindstrijd keek de Tsjechische na zes games wel tegen een achterstand aan, maar die wist ze onmiddellijk te dichten. Vervolgens redde ze drie setballen om in de tiebreak dan zelf op setpunt te komen. OP SCHEMA VOOR TITEL NA BREAK IN SET 2 Muguruza hield op dat moment echter ook het hoofd koel en ging met drie gewonnen punten op rij naar wedstrijdwinst. Het moment om door te duwen, dacht ze. Met een vroege break in set twee lag ze perfect op schema voor de titel. Ook al waren er nog kansen op een rebreak, het was Krejčíková die nog een keertje haar service moest inleveren. Zo werd het 7-6 (8/6) en 6-3 voor Muguruza, de voormalige kampioene van Roland Garros en Wimbledon. Haar laatste grandslamtitel dateert wel alweer van 2017. Sindsdien had ze geen toernooi op hoog niveau meer gewonnen, tot nu. Dubai is bij de dames een WTA 1000-toernooi.