Terug naar af? Federer moet na nederlaag verstek geven voor toernooi

In Doha speelde Ferderer zijn eerste wedstrijden in veertien maanden. Het was zijn eerste toernooi sinds de Australian Open van 2020. Federer speelde er twee pittige driesetters. Hij klopte de Brit Daniel Evans, maar verloor van de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

In principe was het toernooi van Dubai de volgende afspraak op de kalender voor Federer. Zo kort na zijn eerste matchen in lange tijd er weer een toernooi bijnemen, dat zien ze in het kamp van de Zwitser niet zitten. Federer geeft zelf aan dat hij meer training nodig heeft en daarom afzegt voor Dubai.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. 🙌🏼

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. 🙏🏼

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. 🏋🏽 pic.twitter.com/zp65Jt832n