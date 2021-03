Teller van Bergs blijft in Rusland steken op acht overwinningen ondanks gunstige situatie

Zizou Bergs won vorige week nog een challenger-toernooi in Sint-Petersburg. Daardoor is onze landgenoot opgerukt naar stek 328 op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Hij voegde er maar meteen nog een toernooi in Sint-Petersburg aan toe.

Deze keer wel met minder succes. Op het vorige toernooi schopte hij het als qualifier tot toernooiwinnaar. Deze keer ging hij er uit in de achtste finales. Nochtans had Bergs in de eerste ronde opnieuw indruk gemaakt tegen Krstin (6-2, 6-1). Ook in zijn achtste finale ging het aanvankelijk vlot. Zizou Bergs zette de eerste set vlot naar zijn hand en kwam ook 2-4 voor in de tweede set. De overwinning lag op hem te wachten, maar net op dat moment won tegenstander Kacper Żuk vier games op rij. De Pool zette vervolgens door en schakelde Bergs uit met 1-6, 6-4 en 6-3. Na ruim anderhalf uur tennis was het pleit beslecht.