Moedige Mertens ontsnapt in halve finales niet aan de uitschakeling: grandslamwinnares is net te sterk

Elise Mertens had in de kwartfinales van het toernooi van Dubai nog voor een huzarenstukje gezorgd. Vanuit een kansloze positie knokte ze zich toch nog naar winst. Tegen Muguruza gaf ze even de indruk opnieuw aan zo'n krachttoer bezig te zijn, maar Mertens moest deze keer het onderspit delven.

Met Garbiñe Muguruza kreeg Mertens een tegenstandster van formaat voorgeschoteld, maar het was dan ook de halve finale. De tweevoudige grandslamwinnares dicteerde met haar vlakke slagen en liep 4-1 uit. Een eerste setpunt wist Mertens weg te werken en zo naderde ze tot 5-4. In het volgende spel wist Muguruza dan wel de eerste set in de wacht te slepen.

In het eerste deel van set twee ging het gelijkop, maar bij 4-3 moest Mertens haar opslagspel blanco inleveren. Onze landgenote stond zo met de rug tegen de muur. Eens te meer toonde ze haar vechtlust. Van 5-3 achter ging ze naar 5-6 voor en onderweg redde ze liefst drie matchpunten. Was er een sportief mirakel in de maak?

ZES MATCHBALLEN GERED

Neen, want Muguruza slaagde er wel in nog een tiebreak af te dwingen. Daarin kwam Mertens 1-3 voor, maar vervolgens scoorde Muguruza vijf punten op rij. Mertens wist nog eens drie matchballen onschadelijk te maken. Matchpunt nummer zeven was dan toch raak voor haar Spaanse opponente. Met 6-4 en 7-6 (7/5) knokte Muguruza zich voorbij Mertens naar de halve finales.