Roger Federer tevreden na eerste wedstrijd: "Hele uitdaging om op mijn leeftijd nog terug te keren"

Roger Federer is helemaal terug. De Zwitser kon zich gisteren plaatsen voor de kwartfinales in Doha na een overwinning tegen de Brit Daniel Evans. Na de wedstrijd was Federer tevreden over zijn partij.

Roger Federer heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Doha. In de tweede ronde schakelde hij woensdag de Brit Daniel Evans uit in drie sets. Het werd 6-7 (8-10), 6-3 en 5-7 voor de Zwitser. Na de wedstrijd was Federer zeer tevreden. "Het is leuk om terug te zijn en het was een goede match. Ik ben tevreden over het niveau dat ik heb gehaald. Het is een hele uitdaging om op mijn leeftijd nog terug te keren, maar ik kan rekenen op een geweldig team", aldus Federer en staat te lezen bij Sporza.