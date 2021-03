Maak dit eens mee: Halve finale zonder een match te spelen

Andrej Roebljov speelt deze week het toernooi van Doha. Al is spelen een groot woord. De nummer acht van de wereld staat in de halve finale zonder gespeelde match.

De halve finales halen, zonder een match gespeeld te hebben. Dat is in de geschiedenis van de ATP nog nooit gebeurd.

De 23-jarige Rus Andrej Roebljov maakte het deze week mee in Doha. In de vorige rondes gaven zijn tegenstanders forfait. In de eerste ronde was hij als derde reekshoofd vrij.

De Fransman Richard Gasquet zegde in de tweede ronde af met een voetblessure. In de kwartfinale was het de Hongaar Marton Fucsovics die omwille van rugpijn afhaakte.

Roebljov treft in de halve finale Dominic Thiem of de Spanjaard Roberto Bautista-Agut.