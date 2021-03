Elise Mertens redt drie matchballen en gaat via schitterende comeback naar halve finales in Dubai

De kwartfinales leken het eindstation te worden voor Elise Mertens in Dubai. Ze had het lang niet onder de markt met Jessica Pegula en kreeg zelfs drie keer een matchbal tegen. Nadat ze die momenten overleefde, begon Mertens aan een schitterende comeback.

Jessica Pegula had in de vorige ronden ook wel al indruk gemaakt. De Amerikaanse gunde in haar eerste twee wedstrijden haar opponentes telkens slechts drie games. Vervolgens moest ze de baan op tegen tweede reekshoofd Plíšková. Die kreeg een 6-0 en 6-2 om de oren.

Elise Mertens was dus een verwittigde vrouw. In het eerste wedstrijddeel haalde ze de belangrijke punten binnen en zo liep ze 2-4 uit. Pegula kon haar niveau nog wat opkrikkken en zo was het Mertens die op de eigen opslag de meeste moeilijke momenten te verwerken kreeg. Van 2-4 ging het naar 4-4. Bij 4-5 serveerde Mertens voor de set, maar Pegula ging erop en erover naar 7-5.

RUIME ACHTERSTAND IN SET 2 NIPT VERMEDEN

Pegula was niet van plan om haar prooi te lossen: bij 1-1 in de tweede set won ze drie spelletjes op rij. Mertens moest drie breakballen redden om een 5-1-achterstand te vermijden. Dat zou de definitieve knockout geweest zijn. Die kwam er dus niet en dus kon Mertens aan een comeback beginnen timmeren. Ze ging door de opslag van Pegula toen die serveerde voor de wedstrijd.

VEER BREEKT BIJ PEGULA

Dan moest onze landgenote nog wel bevestigen op de eigen opslag: drie keer moest ze een matchbal wegwerken, maar Mertens maakte er wel degelijk 5-5 van. Sterker nog: de veer was gebroken bij Pegula. Mertens duwde door richting setwinst en zette ook de derde set naar haar hand, met uitstekende lengte in haar slagen. Mertens plaatste zich zo met 5-7, 7-5 en 6-0 alsnog voor de halve finales.