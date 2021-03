De rug blijft parten spelen: Rafael Nadal zegt opnieuw af voor toernooi

De rugproblemen van Rafael Nadal blijven aanhouden. Die waren al een factor in het seizoensbegin, tijdens de opbouw naar de Australian Open. Nadal geraakte wel fit voor de Grand Slam, maar speelde sinds zijn uitschakeling in Melbourne nog geen match.

Na de vele vraagtekens rond zijn rug bereikte Nadal op de Australian Open de kwartfinales. Daarin gaf hij een 2-0-voorsprong in sets uit handen tegen Stefanos Tsitsipas. Sindsdien kwam de Spanjaard dus nog niet in actie. Nochtans stond het toernooi van Rotterdam aanvankelijk wel op zijn kalender.

Nadal paste echter voor de trip naar Nederland omdat hij nog altijd te veel last had van zijn opspelende rug. Het toernooi van Dubai was dan de volgende afspraak. Ook voor dat toernooi moet Nadal nu afzeggen vanwege zijn rugklachten.

NOG NIET KLAAR

"We hebben serieus overwogen om te spelen, maar ik denk dat ik er toch nog niet klaar voor ben", laat Nadal weten in een mededeling. Het toernooi van Dubai begint op 14 maart en duurt tot 20 maart.