Roger Federer heeft het niet onder de markt, maar wint wel zijn eerste wedstrijd van het seizoen

Roger Federer heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Doha. In de tweede ronde schakelde de ervaren Zwitser de Brit Daniel Evans uit in drie sets: 6-7 (8-10), 6-3 en 5-7.

Roger Federer kwam vandaag voor het eerst sinds de Australian Open in 2020 nog eens in actie en de Zwitser had het niet onder de markt tegen de Brit Daniel Evans. In de eerste set waren ze aan elkaar gewaagd, maar trok Federer de set naar zich toe met 6-7 (8-10).

In de tweede set kende Federer een minder moment en daar profiteerde Evans optimaal van. Het werd 6-3 voor Evans. In de beslissende set vond Federer echter zijn niveau terug en hij trok aan het langste eind door de derde set met 5-7 te winnen. In de kwartfinales zal Federer het opnemen tegen Nikoloz Basilashvili, de nummer 42 van de wereld.