Greet Minnen maakt het vierde reekshoofd knap lastig, maar is toch uitgeschakeld in Mexico

Op het tennistoernooi van Mexico is Greet Minnen er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Ze speelde niet slecht tegen Sara Sorribes, het vierde reekshoofd op het toernooi, maar onze landgenote moest na drie sets toch de duimen leggen.

Greet Minnen begon uitstekend aan haar wedstrijd tegen Sara Sorribes, de nummer 71 van de wereld. In de eerste set ging het goed op en neer en Minnen haalde het met 7-6 (7-4). Ook in de tweede set kon het alle kanten uit, maar de Spaanse sleepte een derde set uit de brand door de tweede set met 4-6 te winnen.

Alles werd dus beslist in de laatste set en daar haalde Minnen niet meer haar niveau van in de eerste twee sets. Sorribes haalde de derde set vlot binnen met 1-6 en daardoor is Minnen dus uitgeschakeld op het toernooi van Mexico.