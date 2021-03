Goed nieuws voor de fans van Roger Federer: Zwitser is vandaag voor het eerst terug in een wedstrijd te zien sinds de Australian Open van 2020

Roger Federer heeft niet meer deelgenomen aan een wedstrijd sinds de Australian Open van 2020, maar vandaag komt daar verandering in. De Zwitser zal te zien zijn in de tweede ronde van het tennistoernooi van Doha.

Roger Federer zal namelijk te zien zijn in de tweede ronde van het tennistoernooi van Doha. In de eerste ronde was hij vrij en vandaag zal hij het opnemen tegen de Brit Daniel Evans. Ook Goffin staat in de tweede ronde van dit toernooi en onze landgenoot speelt tegen de Amerikaan Taylor Fritz.