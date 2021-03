Elise Mertens kent geen problemen nummer 47 van de wereld en plaatst zich voor kwartfinales in Dubai

Op het tennistoernooi in Dubai heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales. Onze landgenote haalde het van Caroline Garcia, de nummer 47 van de wereld. Het werd 4-6 en 2-6 voor Elise Mertens.

Elise Mertens heeft haar derde ronde in Dubai vlot overleefd. In de eerste set ging het gelijk op met de Franse Caroline Garcia, maar onze landgenote en nummer 18 van de wereld trok met 4-6 wel aan het langste eind.

In de tweede set ging het een stuk vlotter voor Elise Mertens. Caroline Garcia kwam niet meer in het stuk voor en Mertens haalde het met 2-6. In de kwartfinales zal Mertens het moeten opnemen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.