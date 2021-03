David Goffin krijgt drie matchballen, maar is uitgeschakeld in Doha

David Goffin is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Doha. Onze landgenoot verloor in de tweede ronde in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 1-6, 7-5 en 6-7 (9-11) voor de nummer 33 van de wereld.

David Goffin had het moeilijk in de eerste set tegen de Amerikaan. Fritz haalde deze set dan ook makkelijk binnen met 1-6. Daarna kon onze landgenoot zich herpakken en hij haalde de tweede set binnen met 7-5. De derde set moest dus alles beslissen en daarin was het razend spannend. Ee tiebreak moest de wedstrijd uiteindelijk beslissen en daarin kreeg Goffin drie matchballen. Uiteindelijk ging de zege alsnog naar Fritz met 6-7 (9-11).