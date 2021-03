David Goffin begint goed in Doha en plaatst zich voor de tweede ronde na overwinning tegen nummer 32 van de wereld

Op het tennistoernooi van Doha heeft David Goffin zich al bij al makkelijk kunnen plaatsen voor de tweede ronde. In de eerste ronde nam hij het op tegen Filip Krajinovic, de nummer 32 van de wereld, en Goffin won met 6-4 en 6-4.

In de eerste set waren beide heren aan elkaar gewaagd, maar Goffin was net iets sterker en haalde de set met 6-4 binnen. Hetzelfde scenario in de tweede set en dus ging het ook nu met 6-4 naar Goffin. In de volgende ronde neemt Goffin het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz.