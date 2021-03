Elise Mertens geraakt onder stoom en heeft nu minder moeite met opponente in Dubai

Elise Mertens was in Dubai erg moeizaam begonnen tegen Tomova, een nobele onbekende uit Bulgarije. Na drie sets zwoegen stapte Mertens wel als winnares van de baan. In haar tweede partij, tegen een op papier moeilijkere tegenstandster, ging het een stuk vlotter voor Mertens.

Het was een evenwichtig wedstrijdbegin in deze tweederondepartij tussen Mertens en Shelby Rogers. Een 3-3-tussenstand leek in de maak, want Rogers kwam 40-15 voor in het zesde spel. Mertens wilde niet loslaten en ging met vier gewonnen punten op rij naar 4-2. Vervolgens verloor ze op de eigen opslag slechts één puntje meer, waardoor de eerste set ook meteen binnen was.

De tweede set begon met drie breaks op rij, één in het voordeel van Rogers en twee in het voordeel van Mertens. Nadien wist onze landgenote wel haar opslag te behouden, wat resulteerde in een 3-1-voorsprong. Mertens had echter nog geen gewonnen spel, want Rogers kwam onmiddellijk terug tot 3-3.

STEVIGE EINDSPURT

Dat veroorzaakte geen paniek bij de Belgische nummer één, die nog over een stevige eindspurt beschikte. De volgende drie games waren weer voor Mertens en zo was de klus geklaard. Met twee keer 6-3 schakelde ze de Amerikaanse Rogers uit.