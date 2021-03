Speelster uit Henin-academy pakt titel op haar achttiende, ook Rublev en Schwartzman aan het feest

Van de academie van Justine Henin naar het winnen van een titel op de WTA Tour. Het kan. Dat is in Lyon bewezen door de 18-jarige Clara Tauson. De Deense brak daar helemaal door en rondde het sprookje helemaal af. Bij de mannen pakten Rublev en Schwartzman titels.

De volledige voorbije week was één groot sprookje voor Tauson en dat bleef ook in de finale in Lyon duren. De Zwitserse Golubic kon weinig tegen haar inbrengen. In de eerste set was er wel nog enige tegenstand. Eens Tauson die op zak had, stoomde ze door richting toernooiwinst. Het product van de Justine Henin-academie pronkte met de trofee na de finale te winnen met 6-4 en 6-1.

Rotterdam wist een aantal toppers van de ATP Tour te strikken. Enkel Rublev slaagde er in om het te schoppen tot de finale. Daarin moest de Rus het opnemen tegen de verrassende Fucsovics. De Hongaar maakte het de Rus wel moeilijk, maar kon niet stunten. Het vierde reekshoofd haalde het met 7-6(7/4) en 6-4, Rublev zette zijn naam zo op de erelijst in Nederland.

EENRICHTINGSTENNIS IN ARGENTINIË

Op het gravel van Buenos Aires ging de finale tussen twee Argentijnen. Van spanning was daar in de eindstrijd absoluut geen sprake. Schwartzman liet zijn ervaring spreken en zette de partij tegen Cerundolo helemaal naar zijn hand. Met 6-1 en 6-2 maakte het topreekshoofd de verwachtingen in zijn eigen land helemaal waar.