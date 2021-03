Nieuw record voor Novak Djokovic, Roger Federer zakt een plaats op de ATP Ranking

Straffe prestatie van Novak Djokovic. Op de ATP Ranking staat de Serviër nu al voor de 311e week op de eerste plaats, wat een absoluut record is. Roger Federer zakt dan weer en volgt nu op de zesde plaats.

Vandaag is de nieuwe ATP Ranking bekendgemaakt. In de top 3 van het klassement verandert er niets, wat betekent dat Novak Djokovic voor de 311e week op de eerste plaats staat. Het is een nieuw record, want het vorige record stond op naam van Roger Federer (310 weken).

Roger Federer zakt dan weer een plaats in de top 10. Het is al even geleden dat de Zwitser nog eens in actie kwam en hij is nu weggezakt naar de zesde plaats. Stefanos Tsitsipas is de nieuwe nummer vijf.