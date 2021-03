Zizou Bergs maakt het wél af en beloont zich na meer dan twee uur met eerste challengertitel

Een mijlpaal in de carrière van de talentvolle Zizou Bergs. Die heeft zijn eerste challengertitel beet. Er stonden zondag twee Belgen in finales van challengers. Coppejans pakte in Gran Canaria de titel niet, Bergs deed dat wel in Sint-Petersburg.

Voor de Limburger - in oktober nog een revelatie op de European Open - een uiterst belangrijk moment in zijn loopbaan. Het is de eerste keer dat hij een titel pakt op dit niveau. Bergs was in Sint-Petersburg qualifier, maar behaalde er zeven zeges op rij en mag dus de trofee mee naar huis nemen.

De eerste twee spelletjes waren netjes verdeeld toen Bergs aan een eerste straffe reeks begon. Hij pakte vier games op rij en had zo de eerste set zo goed als beet. Die verspeelde hij nog ei zo na. Van 5-1 voor ging het naar 5-4 en een breakbal voor tegenstander Celikbilek. Bergs wist wel nog net te vermijden dat het 5-5 werd en benutte zijn tweede setbal.

SPANNENDE ONTKNOPING

Geen goede start in set twee, integendeel. Bergs kwam meteen 0-3 achter en kon die achterstand niet meer goedmaken. Voor het eerst moest onze 21-jarige landgenoot in Rusland een set prijsgeven. Zo werd het een strijd van meer dan twee uur. Bergs stond in set drie op bepaalde momenten ook onder druk, maar haalde in een spannende ontknoping alsnog de bovenhand met 6-4, 3-6 en 6-4.