Kvitova geeft Muguruza ervan langs in eindstrijd in Qatar, mannenfinales bekend in Rotterdam en Buenos Aires

Het was zaterdag een drukke tennisdag, met belangrijke wedstrijden in Qatar, Rotterdam en Buenos Aires. Op de Qatar Open vond reeds de finale van het damestoernooi plaats. Met Kvitova - Muguruza hadden de Qatarezen een mooie affiche beet. Kvitova was oppermachtig.

Beide speelsters hebben al grandslamtitels op hun palmares staan. Het zou dus sowieso een prachtige naam worden voor op de erelijst in Qatar. Muguruza geraakte in het begin van elke set wel op het scorebord, maar nadien ging Kvitova er telkens als een raket vandoor. De Tsjechische veroverde de titel met 6-2 en 6-1. Bij de mannen werden er nog geen trofeeën uitgedeeld deze week, maar is het wel al zeker hoe de finales er gaan uitzien. In Rotterdam is Rublev het enige reekshoofd in de finale. De Rus schakelde in de halve finales Tsitsipas uit met 6-3 en 7-6 (7/2). Het vierde reekshoofd zal de favorietenrol moeten waarmaken tegen de Hongaar Fucsovics, die ht met 6-4 en 6-1 haalde van Coric in de halve eindstrijd. ARGENTINIË BOVEN IN BUENOS AIRES In Buenos Aires gaat de titel sowieso naar een Argentijn. Topreekshoofd Schwartzman en Cerundolo, één van de revelaties uit het seizoensbegin, komen daar het best uit de verf op het gravel. Schwartzman versloeg op weg naar de finale Kecmanovic met 6-0 en 6-4. Cerundolo zette Ramos-Viñolas opzij met 7-6 (7/5), 3-6 en 6-2.